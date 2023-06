Deze ouders zorgen zelf voor opvang tijdens de zomer. “We laten onze kinderen hier met een gerust hart achter”

Blankenberge Leerkracht (27) die seks had met verschil­len­de leerlingen blijft langer in cel

De leerkracht van een school in Blankenberge die verdacht wordt van verschillende zedenfeiten met vier leerlingen blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer vanmorgen. De man zou seks gehad hebben met vier leerlingen, waarvan de jongste amper 14 jaar was.