Deze maatregelen moeten veiligheid garanderen tijdens Europese top in Oostende: geen pleziervaart en kusttram wordt onderbroken



Op maandag 24 april vindt in Oostende de Europese ‘North Sea Summit’ plaats, een topontmoeting over hernieuwbare energie in aanwezigheid van Europese regeringsleiders. Dat zal ook — weliswaar beperkte — gevolgen hebben voor het leven in de stad. We zetten enkele maatregelen al even op een rijtje.