Dertiger riskeert alsnog 3 jaar effectief voor fatale overdosis: “Zijn moeder zegt dat hij gelogen heeft”

Oostende/BredeneOostendenaar Jurgen H. (38) kreeg in 2020 een ultieme kans in het Gentse hof van beroep. Zijn 37 maanden effectief voor een drugsdode in Oostende werd omgezet naar een voorwaardelijke straf van 3 jaar. H. herviel echter in z’n heroïneverslaving en riskeert nu alsnog 3 jaar effectief te krijgen.

Op een flat in Oostende werd op 2 maart 2019 het levenloze lichaam van een man aangetroffen. Meteen was duidelijk dat er sprake was van een overdosis drugs, temeer omdat er op het appartement heel wat gebruikte spuiten en 20 gram heroïne lagen. Volgens de vaststellingen overleed het slachtoffer aan een combinatie van cocaïne en heroïne. De man bleek samen met de bewoner van het appartement en Oostendenaar Jurgen H. (38) drugs te hebben gebruikt. H. had de heroïne geleverd en kreeg in eerste aanleg 37 maanden cel voor de fatale overdosis. In beroep werd die straf een jaar later herleid naar 3 jaar voorwaardelijk.

Hondenbrokken

Het Brugse parket vraagt de rechtbank nu echter om die voorwaarden in te trekken. “De beklaagde daagde niet op in het justitiehuis en verklaarde in het buitenland te zitten”, vertelde de procureur. “Zijn moeder meldde echter dat dat een leugen was en haar zoon hervallen was in z’n heroïneverslaving.”

Jurgen H. dreigt zo alsnog 3 jaar effectief te krijgen. Zijn advocate vroeg de rechter om niet op de vordering van het parket in te gaan. “Mijn cliënt verbleef op een camping, toen hij door de politie werd opgepakt in een zaak waar hij uiteindelijk niets mee te maken had”, pleitte meester Emily De Ceuninck. “De uitbaters van de camping zetten hem nadien wel op straat, waardoor hij dakloos werd en herviel in z'n verslaving. Intussen heeft hij wel weer een appartement en een uitkering. Hij is op de goede weg.”

Jurgen H. moest zich ook verantwoorden voor de diefstal van een fiets in Oostende op 18 januari dit jaar. Hij werd die dag betrapt door het slachtoffer, die hem begon te achtervolgen. H. gaf de oudere man uiteindelijk een vuistslag om te ontkomen. De Oostendenaar stond ook nog terecht voor een diefstal in de Delhaize in Bredene. Op 26 december 2020 stal hij daar een blik hondenbrokken en twee blikken gecondenseerde melk. De verdediging vroeg voor de twee diefstallen een milde straf. Vonnis op 19 mei.

