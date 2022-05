Dertiger krijgt 40 maanden cel voor messteek aan politievrouw: "Kogelwerende vest redde haar leven”

Oostende Grillres­tau­rant My Way in Oostende voor onbepaalde tijd gesloten door brand in de keuken

Grillrestaurant My Way in de Derbylaan in Oostende is voor onbepaalde tijd gesloten door een brand in de keuken. Dat laten de zaakvoerders zelf weten. Gewonden vielen er bij de brand niet.

22 mei