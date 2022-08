Dertiger die huisgenoot halfdood sloeg in midden van kruispunt vraagt mildere straf

Oostende Wagen belandt op zij na botsing: bestuur­ster moet bevrijd worden door brandweer

In de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende is dinsdagnamiddag een wagen gekanteld bij een ongeval. De bestuurster zat gekneld in het wrak en moest bevrijd worden door de brandweer. Ze werd naar het ziekenhuis overgebracht.

3 augustus