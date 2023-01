Derek bundelt verhalen en liedjesteksten in derde boek ‘De boswachter van Oostende’

TV “Ik wist op dat moment dat ik ging sterven”: nieuwe docu ‘War Junkies’ vertelt het verhaal van oorlogs­jour­na­lis­ten

Op het Filmfestival van Oostende is ‘War Junkies' in première gedaan. Een driedelige documentairereeks over “de achterkant van de oorlogsjournalistiek", zoals regisseur Jasper Christiaens het omschrijft bij VTM Nieuws. “We zochten naar fotografen, fixers, cameramannen ... Mensen die anders heel weinig aan het woord komen, maar die wel daarheen gaan, hun job doen en hun leven op het spel zetten om ons te laten zien wat daar gebeurt.” Onder hen ook VTM Nieuws-cameraman Stijn De Smet. “Ik vind het handig dat je als cameraman nog een filter hebt", zegt hij. “Je kijkt niet rechtstreeks, maar door een schermpje. Dat is een vorm van afstand creëren.”

