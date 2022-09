Dement en Archipel dienen beroep in tegen afbraak oud-zwembad. “Dit gebouw verdient een constructieve toekomst”

Het schepencollege van Oostende heeft een tijd terug een sloopvergunning goedgekeurd voor het oud-zwembad. Het college besliste om het gebouw uit de jaren ‘70 af te breken om zo plaats te maken voor een groen plein. Wat er precies in de plaats zou komen is nog niet beslist. Het idee is echter om de site met het Thermae Palace Hotel, de Gaanderijen en de Koninklijke Villa terug in ere te herstellen en de erfgoedwaarde ten volle tot zijn recht te laten komen. De site moet dringend gerenoveerd worden maar de stad is nog bezig met de opmaak van een plan om dit mogelijk te maken.

Beroep

Tegen die beslissing wordt nu echter beroep ingediend door vzw Dement en vzw Archipel. Beiden stelden in het verleden al mogelijke alternatieven voor de site op. Ze zijn er dan ook van overtuigd dat de site een architecturale meerwaarde heeft voor Oostende en dat er genoeg opties zijn voor herbestemming. “Het naoorlogs erfgoed, waaronder het modernisme en brutalisme, zijn architecturale stijlperioden die evenzeer bescherming verdienen. Dit erfgoed wordt gezien het recente karakter niet steeds (h)erkend als waardevol”, laat Guy Servaes van Dement weten. “Het is belangrijk om de architecturale kwaliteit van een gebouw te blijven lezen, ook wanneer door slecht onderhoud of verminking de waardering ervan negatief wordt beïnvloed. Deze verminkingen zijn echter herstelbaar of verwijderbaar, zonder dat het geheel zijn karakter verliest.”

Volledig scherm Er werden heel wat voorstellen uitgewerkt voor een mogelijke herbestemming voor het gebouw van het voormalige zwembad © Marie Vandevyver en Laure Provoost

Betonrot

De vzw’s zijn het niet eens met de motivatie die de stad in het verleden meegaf waarom het gebouw afgebroken moet worden. “Zo is er minder betonrot dan men doet uitschijnen. Eens de zwembadkuip verwijderd, en het nevengebouw afgebroken is, is meteen ook alle betonrot definitief verwijderd. Het is ook een eigenaardige redenering van de Stad dat erfgoed uit de jaren ‘70 zou moeten gesloopt worden ten voordele van het erfgoed uit vroegere periodes. Dit is een redenering die totaal niet strookt met het Onroerenderfgoeddecreet en het Lokaal Beleidskader.” De vzw’s hekelen verder nog het gebrek aan een concreet plan na de afbraak. “De latere bestemmingen zijn niet gekend en kunnen zelfs appartementsbouw inhouden op enige afstand van de Gaanderijen, om zo de renovaties van de Thermen en de Gaanderijen te kunnen ondersteunen”, vreest Dement.

Duur grasplein

Archipel en Dement hebben ook een berekening gemaakt wat herbestemming zou kosten. “De afbraak van het volledige zwembad wordt geraamd op 1 miljoen euro, en met deze kost heeft men enkel een extreem duur grasveld gerealiseerd. Maar met een bijkomende investering van 1,2 miljoen euro realiseert men een volwaardige polyvalente stadshal. Simpel gezegd, een grasplein voor 1 miljoen euro of een stadshal voor 2,2 miljoen euro met een nieuwbouwwaarde 3,5 miljoen euro. Als je bekijkt dat er een budget van 6,7 miljoen euro gerekend wordt voor een nieuwe evenementenzaal aan het Bosjoenk midden in een groene zone, dan ken je niet zeggen dat er geen budget is.”

Thermae Palace

Volgens burgemeester Bart Tommelein is het nu aan de provincie om te beslissen over het beroep. “Ik vraag mij enkel af wie zo’n herbestemming zal betalen. We zitten nu al met de handen in het haar hoe we alle gebouwen zullen blijven verwarmen. De situatie is ernstig. Ik kan begrip opbrengen voor mensen die het gebouw mooi vinden, maar we moeten ook kijken naar de site van het Thermae Palace. Het is onze keuze om daar weer een groene long van te maken. Men kan veel voorstellen maar budgettair is dat geen optie. We hebben al heel veel locaties zoals het Kursaal, De Grote Post, de gaanderijen en de Wellington Renbaan. Het is niet houdbaar om die allemaal te onderhouden. Het oud-zwembad is bovendien niet beschermd als monument.”

