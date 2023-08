Deliveroo telt al 50 Oostendse partners: “De inwoners zijn duidelijk zoetekauwen”

Zelfde feiten, zelfde locatie, zelfde slachtof­fer: vrouw (31) opnieuw in cel na steekpar­tij in Oostende

Een 31-jarige vrouw zit in de cel op verdenking van poging doodslag na een steekpartij in haar appartement in Oostende. De vrouw stak haar vriend neer met een scherp voorwerp en was daar opvallend genoeg niet mee aan haar proefstuk toe. Sterker nog: amper een jaar geleden zat ze ook al in de gevangenis op verdenking van poging doodslag. Maar een van de voorwaarden waaronder ze toen vrijkwam, had ze vrij snel geschonden.