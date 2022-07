Deliveroo ruimt samen met de Proper Strand Lopers het strand op in Oostende

Van sleutels en portefeuilles tot pizzadozen en treinbiljetten. Zaken die je eerder in de vuilbak of in je tas zou moeten terugvinden, maar die toch op een of andere manier op het strand verzeild geraken en dus in de zee terechtkomen. Alleen al in de Noordzee drijven er 150 miljoen plastic tasjes of 20.000 ton afval rond. Mensen bewust maken van de afvalproblematiek is meer dan nodig, want het tij is helaas nog niet gekeerd. Gedurende de ganse zomer wordt er dus massaal opgeroepen om stil te staan bij de plasticproblematiek in onze oceanen en stranden.