Delhaize op Hazegras ondergaat metamorfose met nieuw supermarktconcept

Vladslo Kangoeroe Skippy is na een week terug veilig thuis

Een week nadat Skippy de kangoeroe kon ontsnappen uit de weide van Frank Hillewaere (54) in Vladslo, een deelgemeente van Diksmuide, kon het dier gevangen worden. Hij is verzwakt, maar stelt het verder goed. “Het is nog enkele dagen bang afwachten of hij het zal halen, maar ik ben de mensen die geholpen hebben alvast heel dankbaar”, zegt Frank.

20 maart