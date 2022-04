Defecte aan batterij zorgt voor brand bij ijzerhandelaar

Het waren de politiemensen die het vuur in de straat opmerkten. Samen met de interventiedienst snelden zij ter hulp. Op de werf van een metaalhandel was er hevige rookontwikkeling, een grote zwarte rookpluim was zichtbaar en enkele containers stonden in brand. Een persoon trachtte reeds het vuur te blussen met emmers maar de vlammen en de rook werden heviger. De brandweer kwam massaal ter plaatse en gaf mee dat het gebied moest geëvacueerd worden en er een veiligheidsperimeter moest worden ingesteld. Er stonden op dat ogenblik gasflessen in brand. De brandweer kon de brand uiteindelijk snel blussen en het gevaar doen wijken. De oorzaak zou mogelijks de batterij zijn van een elektrische fiets die vuur vatte.