Deel je maaltijden via app en vind tegelijk een lief: “Liefde gaat door de maag, zeggen ze toch”

Sebastiaan kookt zelf graag en veel, maar als single heeft hij vaak porties over. “Ik merk bij mijn vrienden die single zijn vaak hetzelfde. Op een bepaald moment stuurde ik een berichtje naar een vriendin als ik over had en dan bracht ik een portie naar haar en omgekeerd deed zij hetzelfde. Zo zijn we op het idee gekomen voor de app. Op deze manier moet je niet drie dagen op rij hetzelfde eten of je overschotten wegsmijten. Het is ook eens leuk om andere smaken en gerechten te leren kennen”, licht de kinesitherapeut toe.