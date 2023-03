De Wijkfabriek uit Oostende, die bewoners van De Nieuwe Stad helpt, valt in de prijzen

ASSISEN KOTMOORD. Mohammad Musawi (24) ensceneer­de steekpar­tij na feiten: “Melding dat hij was neergesto­ken door een vriend”

Bij de slachtpartij in een studentenkot in Kortrijk raakte Mohammad Musawi (24) ernstig gewond aan z'n rechterhand. Hevig bloedend wandelde hij naar z’n studio, waar hij zelf de hulpdiensten belde. Niet veel later vindt de politie twee doden, en na een telefoontje van twee poetsvrouwen vielen de puzzelstukken snel in elkaar. Hieronder het relaas van de feiten.