“De wasmachine, verwarmingsketel, speelgoed... Alles is stuk”: crèche bij 400 plaatsen in Oostende die met wateroverlast kampen

OostendeEen dag nadat meerdere wolkbreuken grote delen van Oostende blank hebben gezet, meten de inwoners de schade op. “Wij weten alleszins niet wanneer we kunnen heropenen”, zucht Sylvie De Buyser van kinderdagverblijf De Speelboom. De brandweer kreeg een 400-tal oproepen voor wateroverlast. “Vandaag kort voor de middag moesten we nog meer dan 100 plaatsen bezoeken”, zegt luitenant Roemers Vanhoutte. Ook bij burgemeester Bart Tommelein liep het water binnen.

Talloze straten in de wijken Stene, Westerkwartier en Mariakerke stonden zondagnamiddag onder water. De rioleringen konden de vele tientallen liters regen per vierkante meter in korte tijd niet meer slikken. Alles wat lager lag dan de straat, zoals kelders en garages, liep onder. Het noodnummer 1722 was overbelast en de hele avond nog liepen meldingen binnen.

(Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Een bestuurder mispakte zich en reed zijn auto stuk in het water. © Bart Boterman

Volledig scherm Wateroverlast in de Spalaan in Oostende. © Bart Boterman

“De brandweer heeft zo’n 400 oproepen gekregen voor Oostende alleen al”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “Bovendien hebben velen de brandweer niet gebeld, maar zijn ze zelf aan het pompen en dweilen geslagen. Heel veel inwoners zijn zwaar getroffen. Ook mijn eigen lagergelegen garage liep onder, maar de schade bleef beperkt. Ik raad aan om fotomateriaal zeker te bewaren en voor wie dat nog niet deed, meteen de verzekeraar in te lichten.”

Volledig scherm Een ondergelopen garage. © Bart Boterman

Pompen tot ‘s avonds laat

Net zoals zondag konden de Oostendse brandweerlieden rekenen op bijstand van brandweerposten van omliggende gemeenten. “We zijn sinds maandagmorgen op pad met vijf ploegen van twee man om alle interventies af te werken. Voor sommigen is het natuurlijk jammer dat we niet meteen konden komen, maar het is onmogelijk om op vierhonderd locaties tegelijk te zijn. We komen sowieso langs, maar het wordt wellicht nog pompen tot ‘s avonds laat”, voegt luitenant Vanhoutte toe.

Volledig scherm © Bart Boterman

Zo moest de brandweer maandagmorgen ook nog richting de Elisabethlaan, naar kinderdagverblijf De Speelboom. Daar vangen ze normaal gezien zo’n 23 kindjes op terwijl de ouders gaan werken zijn. “Maar onze kelder is volledig ondergelopen. Het water stond anderhalve meter hoog. De wasmachine, droogkast, verwarmingsketel, elektriciteitskast en allerhande spullen en speelgoed bevinden zich daar. Alles is verloren. Logischerwijs moesten we het kinderdagverblijf sluiten. Er was zelfs geen elektriciteit meer”, zegt uitbaatster Sylvie De Buyser.

Volledig scherm De kelder van kinderdagverblijf De Speelboom liep volledig onder. Maandag moest nog volop gepompt worden. © Bart Boterman

“Gelukkig tonen de ouders veel begrip en konden we rekenen op veel solidariteit van de collega’s. De meeste van onze kindjes kunnen terecht in andere dagverblijven of opvang van de stad Oostende. Voorlopig weet ik nog niet wanneer we opnieuw kunnen openen. Het zal ervan afhangen wanneer de elektriciteit en verwarming hersteld is”, zegt Sylvie.

Erkend als ramp?

Of de wateroverlast als ramp erkend zal worden, is nog niet duidelijk. “We moeten eerst de totale schade opmeten alvorens we daarop kunnen aandringen bij de hogere overheden”, zegt burgemeester Tommelein.

Volledig scherm De kelder van kinderdagverblijf De Speelboom liep volledig onder. Maandag moest nog volop gepompt worden. © Bart Boterman