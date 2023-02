De Waanzinnige Boomhut viert 10-jarig bestaan met doe-expo in Fort Napoleon

oostende Kruispunt Christi­nastraat en Ooststraat vier maanden na gasontplof­fing vrijgege­ven, handelaars reageren opgelucht: “Er is eindelijk licht aan het einde van de tunnel”

Het parket heeft dinsdagmorgen, bijna vier maanden na de gasexplosie waarbij drie gewonden vielen, het kruispunt van de Christinastraat met de Ooststraat vrijgegeven. Sinds die noodlottige dag op 13 oktober lagen de werken in dit stukje volledig stil op vraag van het parket. De site werd nu vrijgegeven en schepen Björn Anseeuw maakt zich sterk dat de werken binnen een drietal weken klaar kunnen zijn. Dat is goed nieuws voor de handelaars in de straat.

