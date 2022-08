De Paulusfeesten zijn begonnen! Leuke straatacts en Oostendse singer-songwriter bijten de spits af

Het is al van de zomer van 2019 geleden dat Oostendenaars van de ongedwongen sfeer op het plein konden genieten. Dit jaar zijn er 251 vrijwilligers die meehelpen om het festival in goede banen te leiden. Het was voor de vrijwilligers weer even opwarmen na de voorbije coronajaren. “Het was even zoeken om voldoende mensen te vinden, maar we zien dat de Oostendenaars maar wat graag helpen om dit feest tot een succes te maken. Sommige mensen komen zich gewoon spontaan aanbieden of ze iets kunnen doen", zegt coördinator Mario Panesi.