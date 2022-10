De Kringwinkel Oostende sluit voor een circulaire make-over en daarom zijn er nu kortingen

Vanaf januari volgend jaar zullen de klanten van de Kringwinkel ondergedompeld worden in een volledige circulaire omgeving waar de duurzaamheid die de Kringwinkel typeert volledig tot zijn recht zal komen in ‘de Kringwinkel next level’. Vanaf deze week is er een korting van 30 procent op alle producten in deze winkel, vanaf maandag 10 oktober zelfs 50 procent en meer, want alles moet weg. Tijdens de werken kunnen klanten uiteraard blijvend terecht bij onze andere Kringwinkels in Oostende aan de Torhoutsesteenweg 33 en 35 en in de Pop-up in de Kapellestraat 88 of in onze winkels te Middelkerke, Bredene, Gistel en Ichtegem.