De Grote Post zet dit weekend in op nieuwe technologie in de kunstenwereld met een XR festival

De kunstenwereld is constant in beweging en nu doen ook nieuwe vormen zoals VR en XR hun intrede. Extended reality is de verzamelnaam van nieuwe technologiën: van Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) tot Mixed Reality (MR). De Grote Post programmeert dit weekend een festival rond deze nieuwe werelden. Bezoekers worden ondergedompeld in een bad vol nieuwe ervaringen. In de lokettenzaal van De Grote Post kunnen bezoekers het ganse weekend gewoon binnenlopen en een VR-bril opzetten. Very VR is samengesteld door VR-kunstenaars Lucas Dewulf en Joren Vandenbroucke. Ze tonen een onontgonnen artistieke wereld, een staalkaart van wat VR-kunst kan zijn. Joren maakte ook een voorstelling met VR performance met Drie geraniums op een vensterbank. De voorstelling in Oostende is al volzet. Er is wel nog plaats voor Garnalen Verhalen. Zondag wordt een caleidoscopisch portret gebracht vol beduidende en onbeduidende momenten uit een mensenleven zoals geboorte, dood en het verwoede gescharrel ertussenin en dit met driehonderd gevriesdroogde garnalen.