De Grote Post viert 10 jaar en dan feest élke Oostendenaar mee: “De Levende Klok is een van de blikvangers”

Het cultuurhuis opende in december 2012 de deuren. Sindsdien is het een vaste waarde in de badstad, geleid door Stefan Tanghe. Hij zal de tiende verjaardag uiteindelijk net nog meemaken, want hij neemt in december afscheid. Zijn opvolger, Lieve Moeremans, komt over van Brugge Plus: het cultuurhuis in de Breydelstad dat daar onder meer de Triënnale en Kookeet organiseert. “Vandaag is De Grote Post een ‘must see’ in Oostende”, zegt Tanghe, die als pionier de weg plaveide voor De Grote Post.