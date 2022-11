De Grote Post stelt programma voor nieuw seizoen voor met nieuwe editie Chambres d’O en Singalong XL

De programmamakers van DGP stelden het nieuwe programma in primeur voor aan hun vrijwilligersploeg. 80 vrijwilligers konden al even proeven van enkele voorstellingen, zoals het FOR REAL festival voor XR dat eind maart 2023 op het programma staat. Op 21 januari start het cultuurseizoen van De Grote Post terug op met een muziekworkshop van Sam Van Ryssel. Highlights op de planken zijn o.a. De Volksjury live tijdens FAAR festival, Tijs Vanneste & De Pelikanen, Gunter Lamoot met zijn première The One and Lonely, en Hunters & Collectors van Voetvolk / Lisbeth Gruwez & Maarten Van Cauwenberghe. Muziekliefhebbers en -spelers kunnen hun hart ophalen aan een pak workshops en masterclasses die in de muziekstudio op het programma staan. Van masterclass songwriting van Johannes Verschaeve tot een workshop beatboxen met Serdi Faki Alici.

In februari is Chambres d’O ook eindelijk terug. De deuren van de Oostendse huiskamers bleven twee jaar gesloten door corona. Het huiskamerfestival Chambres d’O vindt plaats op 4 en 5 februari en is een organisatie van De Grote Post, KAAP, kleinVerhaal en TAZ i.s.m. Kunstacademie en Conservatorium Aan Zee.

Singalong XL

De Grote Post sluit haar feestjaar naar aanleiding van 10 jaar De Grote Post af in harmonie met een extra grote Singalong. Samen zingen creëert een bijzondere verbindende magie tussen mensen. Het hele voorjaar door brengen we buurtbewoners samen in de verschillende ontmoetingscentra van Oostende. We zingen elkaars favoriete liedjes, en vertellen verhalen. Regisseur Stefan Perceval gaat aan de slag met die persoonlijke verhalen, en verwerkt ze in de voorstelling waarmee de groep 31 mei op scène staat. In het feestseizoen vormen honderden Oostendenaren en bezoekers op 15 april een Levende Klok en viert ondertussen het tienjarig bestaan van het cultuurhuis. Iedereen is jarig!

Bezoekers kunnen vanaf nu tickets kopen voor het nieuwe seizoen, zowel online als aan de balie. Wie over de vloer komt, krijgt een programmaboekje mee met een volledig overzicht van het voorjaar. Bekijk de volledige programmatie via www.degrotepost.be/agenda

