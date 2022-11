De Grote Post stelt nieuw seizoen voor met Chambres d’O en Singalong XL

De programmamakers van De Grote Post stelden het nieuwe programma in primeur voor aan hun vrijwilligersploeg. 80 vrijwilligers konden al even proeven van enkele voorstellingen, zoals het FOR REAL-festival voor XR dat eind maart 2023 op het programma staat. Op 21 januari start het cultuurseizoen van De Grote Post terug op met een muziekworkshop van Sam Van Ryssel. Highlights op de planken zijn onder andere De Volksjury live tijdens FAAR festival, Tijs Vanneste & De Pelikanen, Gunter Lamoot met zijn première The One and Lonely, en Hunters & Collectors van Voetvolk / Lisbeth Gruwez & Maarten Van Cauwenberghe. Muziekliefhebbers en -spelers kunnen hun hart ophalen aan een pak workshops en masterclasses die in de muziekstudio op het programma staan. Van masterclass songwriting van Johannes Verschaeve tot een workshop beatboxen met Serdi Faki Alici.