De Grote Post presenteert druk najaar waarbij ze meer dan ooit de stad intrekken

OostendeNooit eerder was er in één najaar zoveel te beleven in cultuurcentrum De Grote Post in Oostende, gaande van theater, performance en concerten tot een heus parcours doorheen het gebouw. Bezoekers kunnen alle hoekjes en kantjes van het bijzondere gebouw leren kennen. De Grote Post bestaat in december tien jaar en dat moet gevierd worden.

De rode draad doorheen het najaarsprogramma is dat het cultuurhuis met hun tiende verjaardag in het vooruitzicht meer dan ooit de stad wil in trekken, maar ook Oostendenaars van alle leeftijden in De Grote Post wil binnentrekken. Zo is er voor kinderen een uitgebreid programma met onder meer De Langste Nacht, waarbij kinderen tussen 8 en 12 jaar letterlijk op het podium mogen blijven slapen. Er wordt anderzijds ook een project opgezet voor ‘rebelse senioren’. “Dat idee is ontstaan na een gesprek met Zaki. Hij vertelde dat hij ondertussen senior is, maar dat hij door jong te zijn ten tijde van mei ‘68 het ouder worden anders ervaart dan de generatie voor hem. Hij wil niet betutteld worden. We zijn daarom aan de slag gegaan met rebellie bij senioren. Zaki zal een lezing brengen over ondeugend ouder worden en hij doet dat in drie ontmoetingscentra. We trekken dus bewust de wijken in. Om af te sluiten geeft Zaki een fuif voor senioren in De Grote Post met als thema Sexual Healing en Marvin Gaye”, vertelt Mats Van Herreweghe.

Barsten

Een ander opvallend project waarmee De Grote Post buiten de muren van hun gebouwen treedt is dat van Valentina Medda. Deze Italiaanse kunstenares zal barsten op Oostendse gebouwen fotograferen. Alle barsten zullen verzameld worden in een map en bezoekers kunnen nadien een barst kiezen om te laten tatoeëren. Het idee is dat je een kapot stukje huis kan laten vereeuwigen. Als toeschouwer is het de bedoeling dat je in gesprek kan gaan met de kunstenares. Als je wil kan je de barst nadien laten tatoeëren. Ze heeft iets soortgelijks al gedaan in New York, Beiroet, maar ook in Gent.”

Residenten

Het cultuurhuis stelt zijn deuren ook open voor heel wat artiesten die hier kunnen komen om te resideren, en vooral om te creëren. De Grote Post zet hier fors op in en onderscheidt zich daarmee van andere cultuurhuizen. Zo waren er liefst 220 aanvragen om als resident te kunnen werken. “Dit gebeurt allemaal achter gesloten deuren. Omdat we ook het grote publiek de kans willen geven om de artiesten aan het werk te zien, is er opnieuw het KIEMfestival. In het najaar zal het festival nog meer inzetten op beleving doorheen het hele gebouw. Denk aan dj-sets, artist talks, muzieksessies in de Lokettenzaal en performances in de tubes.

Masterclasses voor muzikanten

Er werd aan specifiek gewerkt aan een aanbod voor jonge muzikanten. “We hebben een opnamestudio, maar we willen de jonge bands en muzikanten nu verder specifiek ondersteunen door workshops te organiseren. Ze kunnen onder meer een workshop volgen van Guillaume Lamont. Hij komt demonstreren hoe versterkers en gitaarpedalen werken. Verder komt de producer van Deus langs. Lokale groepjes kunnen een track insturen die dan op voorhand zal geanalyseerd worden en dan gaat Stéphane aan de slag met de groep om de opnamekwaliteit te verbeteren. We zullen ook instrumenten maken met afval uit de zee en daar gaan we een dag mee aan de slag in de studio. Het lied zal dan gepresenteerd worden tijdens de Week van de Zee”, licht Sam Serruys toe.

De Grote Post biedt natuurlijk vooral ook een podium voor theater, muziek, performance, circus en comedy. Dit najaar staan er opnieuw veel voorstellingen en concerten op de agenda.

Voor een volledig overzicht kan je terecht op www.degrotepost.be. Tickets zijn vanaf nu te koop.