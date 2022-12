De Grote Post geeft zijn geheimen prijs tijdens originele wandeling door het gebouw

OostendeHet monumentale gebouw van De Grote Post in de Hendrik Serruyslaan deed tot 1999 dienst als postgebouw. Het werd in 1953 gebouwd naar het ontwerp van architect Gaston Eysselinck. Op het einde van de renovatiewerken om het gebouw om te vormen tot toonaangevend cultuurhuis hebben heel wat Oostendenaars het gebouw al bezocht. De voorbije tien jaar hadden bezoekers minder de kans om het gebouw in alle hoeken en kantjes te ontdekken, tot nu. Naar aanleiding van de tiende verjaardag werd een tocht ontwikkeld die bezoekers op een originele manier meeneemt doorheen het gebouw.

De Grote Post heeft de voorbije tien jaar een stempel gedrukt op de Oostendse samenleving als culturele ontmoetingsplaats. Voor veel oudere Oostendenaars herbergt het gebouw ook veel herinneringen als postgebouw. Voor de tiende verjaardag van het gebouw worden bezoekers uitgenodigd om op ontdekking te gaan door het gebouw via een interactief en participatief parcours vol soundscapes, videoprojecties, pre-recorded performances en mini-live interventies. De tocht brengt je bijna letterlijk in alle hoeken en kantjes van het bekende gebouw. “We wilden bij deze verjaardag ook zeker stilstaan bij het gebouw zelf. Bij de opening hebben we dat ook gedaan en toen hebben zeker 4.000 mensen door het gebouw gelopen. Nu kom je enkel nog in de grote zalen, maar het gevoel dat je hebt als door alle ruimtes loopt is ook belangrijk. Daarom verwijst De Geest van Gaston ook naar de architect Gaston Eysselinck. We hebben er ook een artistiek project aan gekoppeld om te tonen welke unieke architectuur hier aanwezig is”, zegt schepen Bart Plasschaert.

De Geest van Gaston vertelt de geschiedenis van het historische telefonie- en postgebouw én de werking van het huidige cultuurhuis. Zo werd onder meer een videoprojectie opgemaakt die verwijst naar de overstroming van Oostende in 1953. De architect zou tijdens de overstroming zelf nog meegeholpen hebben om ervoor te zorgen dat zijn kersverse creatie niet zou onder water lopen. Mensen kunnen een ticket kopen voor de tocht van anderhalf uur en passeren met maximum vijf personen per groep langs een tiental installaties. “De uitdaging was om het publiek mee te nemen langs plaatsen waar je als bezoekers eigenlijk nooit komt. Ondertussen heb je live ontmoetingen en videoinstallaties die gemaakt werden door Ghost. Zij hebben samen met Tom Ternest en een 60-vrijwilligers een verhaal gemaakt rond onder meer het tragische verhaal van de architect zelf. Hij pleegde in 1953 immers zelfmoord”, vertelt Liv Laveyne van De Grote Post.

Ingrid Zonnekeyn is één van de vrijwilligers die heeft meegewerkt aan het project. “Het was echt een unieke ervaring om hier aan mee te werken”, vertelt de Oostendse die al 10 jaar als vrijwilliger meehelpt in De Grote Post. “We hebben de voorbije maanden gewerkt om dit te realiseren en we zijn een echte vriendengroep geworden. Er werden vooraf al heel wat opnames gemaakt maar ik zal ook live aanwezig zijn op enkele avonden. Ik zal onder meer de mensen ontvangen aan de loketten, want daar start de tocht al.”

De tocht valt meteen in de smaak. Er zijn al heel wat avonden volzet. Tegen eind dit jaar zullen zo'n 1840 mensen de rondleiding gevolgd hebben. De Geest van Gaston is een uniek parcours, te bezoeken tot 30 december. Het doorlopen van het parcours duurt ongeveer 1,5u, iedereen start in bubbels per 5 personen. Tickets: www.10jaarDeGrotePost.be.

