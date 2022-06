De Fox-patrouille van de Oostendse politie bestaat 20 jaar. “Ze hebben hun meerwaarde al meer dan eens bewezen”

oostendeTwintig jaar geleden werd in Oostende de Fox-patrouille opgericht, de intussen welbekende fietssectie van de politie. Door hun behendigheid en snelheid is deze sectie uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van de interventieploegen. De politie beschikt momenteel over 12 ‘foxen’. Zij worden in de toekomst uitgerust met een nieuwe uitrusting en nieuwe fietsen.

“In de tweede helft van vorige eeuw verdrongen auto’s en motoren de fiets als courant politievoertuig. Actieve patrouilles op de fiets zag je niet meer. Twintig jaar terug besloten we de Fox-patrouille in het leven te roepen”, vertelt korpschef Philip Caestecker. De bedoeling was om nog meer zichtbaar in de stad aanwezig te zijn. “Er is ook het verschil in aanrijtijden, zeker in het stadscentrum. Daar waar we nu met een wagen gemiddeld binnen de vijf minuten ter plaatse zijn – wat al zeer snel is –, zijn de ‘Foxen’ vaak binnen de twee tot drie minuten op locatie, vooral in dichtbebouwde stadsdelen. Die hoge mobiliteit kan een cruciale rol spelen bij tussenkomsten op bijvoorbeeld de zeedijk, in parken of wandelpaden in woonwijken”, zegt Caestecker.

Trainingen

Op vandaag telt Politie Oostende twaalf Fox-inspecteurs. Dat zijn leden van de vaste interventieploegen die via een interne procedure op het zadel kunnen wippen. Oostende beschikt over vier ploegen bij de interventiepolitiek, per ploeg zijn er telkens drie Foxen. Zij rijden enkel overdag en bieden solo ondersteuning aan de rest van het team. “Om lid te kunnen worden, moet je sportief zijn en interesse hebben in de verkeersmaterie waar hier houdt de fietsbrigade zich voornamelijk mee bezig. Elk jaar voorzien we verschillende trainingen om de fietstechnieken te onderhouden. Want manoeuvreren in nauwe en drukke straten en hindernissen ontwijken: het hoort er allemaal bij”, zegt coördinator Stefaan Devrome.

Zelfstandig

Chelsy Ryckeman (28) is nieuw bij de fietsbrigade. “Ik zat al bij de interventiepolitiek, maar ik vond het een leuke manier om dichter bij de mensen te staan. Mensen spreken je vlotter aan op de fiets. Je zit daarnaast ook niet de ganse dag in een auto met die zware uitrusting. Op de fiets ga je ook zelfstandig op stap. We krijgen interventies door en weten waar de prioriteiten liggen maar we vullen de patrouille voor een stuk zelf in.” Of je nu echt zo fit moet zijn? “Dat valt wel mee. Het is heel gevarieerd, maar het is niet dat wij lange afstanden moeten afleggen.” Chelsy oefende voor de eerste keer het uitdagende oefenparcours. “Het ziet er gemakkelijk uit maar dat is het niet. Het is wel belangrijk om je skills verder te trainen want het is bijvoorbeeld niet eenvoudig als je met de fiets door een drukke Kapellestraat moet laveren.”

Fox

De term Fox is geen afkorting, maar een afgeleide van de vos. “Dit sluwe, slanke en behendige dier staat symbool voor de fietspatrouille, die zich op een – met wat verbeelding – gelijkaardige manier door de Oostende verplaatst in hun gekende oranje tenue”, zegt korpschef Caestecker nog. “Doorheen de jaren hebben de Foxen hun meerwaarde bewezen. Eerder dit najaar bijvoorbeeld werd een drugbende opgerold nadat een verdachte door een Fox werd geïdentificeerd in het Leopoldpark. Dit onderstreept het grote voordeel van de fietsbrigade om te patrouilleren in bijvoorbeeld parken of ondergrondse garages. Kortom: de sectie is uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van ons interventieteam. De patrouille krijgt in de toekomst dan ook een nieuwe uitrusting en nieuwe fietsen.

