De Fietstaxi is terug om minder mobiele mensen naar hun bestemming te brengen

Tijdens de zomermaanden kan je opnieuw gebruik maken van de fietstaxi. Vorig jaar legde de fietstaxi zo’n 350 kilometer af. Deze taxidienst voert personen met een verminderde mobiliteit vanuit het centrum tot aan Petit Paris en van het strand tot aan Mariakerke. Gebruikers worden thuis opgepikt (in de buurt van het centrum) of op het stationsplein. Tussen de ritten door vat de fietstaxi post op het Stationsplein aan de rotonde van Fietspunt. Ook minder mobiele mensen die met de trein aankomen kunnen een beroep doen op de fietstaxi om tot aan de standplaats van de taxi’s gebracht te worden. “De fietstaxi is vanaf dit jaar een permanent project tijdens de zomermaanden en zal vanaf nu dus elk jaar ingezet worden om minder mobiele personen te vervoeren. Deze zomer zijn er twee fietstaxi’s ter beschikking, zo kunnen we nog meer mensen een ritje aanbieden”, aldus schepen Hina Bhatti.

De fietstaxi is in juli en augustus elke dag beschikbaar van 10 tot 18 uur. In september staat de fietstaxi klaar in het weekend. De fietstaxi reserveren is gratis en kan elke werkdag tijdens de kantooruren op het nummer 0474 49 32 83 of via toegankelijkheid@oostende.be.