De eerste hitte, daar zijn de verloren gelopen kindjes aan zee: met deze 7 tips speel je je kleine spruit niet kwijt op het strand

Oostende De Grote Post zet virtueel de deuren wagenwijd open tijdens het KIEMfesti­val. Ook de eerste echte bezoekers komen langs

10 juni De draaideuren van cultuurcentrum De Grote Post bleven de afgelopen maanden gesloten, maar achter die deuren werd wel verder gewerkt. Zo kwamen er talrijke artiesten in residentie en waren er opnames voor KIEM. Het resultaat is komend weekend te zien tijdens het online festival. Zaterdag vindt meteen ook de eerste voorstelling plaats met een live publiek. “We zijn blij dat we terug mensen mogen verwelkomen, maar we hebben door corona ook andere manieren ontdekt om het werk van artiesten met een groot publiek te delen. Achter de digitale voordeur schuilen onder andere making of-filmpjes, interviews, sfeervolle Spotifylijstjes en maar liefst negen podcasts en drie exclusieve streams”, vertelt Pascal Lervant.