De Brem vangt al 60 jaar kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben. “We geven de kinderen hier een thuis”

De Brem was aanvankelijk een weeshuis en heette toen nog het Carolinehof, een naam die bij de oudere Oostendenaars nog bekend in de oren klinkt. Nadat de voorziening naar de Elisabethlaan verhuisde veranderde de naam in De Brem. De naam verwees naar de vele bremstruiken die op de site stonden. In 2010 kreeg de voorziening een nieuwe locatie in de Leander Van Massenhovestraat. Momenteel worden hier 34 kinderen begeleid tussen 3 jaar en 18 jaar, waarvan 32 in De Brem en 2 in een gezinscontext. De Brem maakt deel uit van de onrechtstreeks toegankelijke jeugdhulp dat wil zeggen dat een verblijf gebeurt na doorverwijzing van onder andere een Ondersteuningscentrum Jeugdhulp (OCJ) of een Sociale Dienst van een Jeugdrechtbank. Om zo goed mogelijk te kunnen samenwerken met de ouders en familie van de kinderen geven we de voorrang aan kinderen en jongeren uit de regio Oostende. De laatste jaren ligt het accent steeds meer op een goede begeleiding van de jongeren richting zelfstandig wonen.

Op maat

Sylvie Declercq is ondertussen al tien jaar directeur in De Brem en ze werkt er al sinds 2004 als pedagogisch coördinator. “We proberen voor elk kind op maat te werken en te bekijken wat elk kind individueel nodig heeft. Daar zijn we ook in aan het groeien. We bekijken de dagbesteding en wanneer een kind ook eens naar huis kan gaan. We proberen daarin nog flexibeler te zijn afhankelijk wat ze nodig hebben. We zetten echt in op de maximale ontwikkelingskansen. Het zijn vaak jongeren die niet in de systemen passen en we gaan er daarom creatief mee om zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen”, vertelt Sylvie. Een van de grootste uitdagingen van De Brem is de druk op de wachtlijsten. “Er staan heel wat kinderen op die lijst en we zitten continu in overtal.” Het gaat om een probleem die zich in gans Vlaanderen stelt. “Er is meer vraag dan aanbod en dat zorgt ervoor dat kinderen soms zo lang moeten wachten op de gepaste hulp niet makkelijker maakt voor de mensen die hier werken. De kinderen die hier instromen met een zware problematiek te kampen hebben”, zegt schepen Natacha Waldmann (Groen).