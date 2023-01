David Bowie herleeft in het Kursaal van Oostende met Bowie Live

De ‘Bowie Live’-show brengt een muzikaal eerbetoon die de fans zeker weet te imponeren. Het is niet zomaar een coverband, maar een spectaculaire multimediashow die de muziek van Bowie weer tot leven brengt. Elk detail, elke nuance, elk klank- en lichteffect laat je onderdompelen in de muziek van de legendarische grootmeester. David Bowie scoorde dan ook enorme hits. Zijn overlijden veroorzaakte een schokgolf in de hele wereld. Zijn charismatische en zelfs excentrieke stijl vertolken is dan ook een ware uitdaging. Maar producer en zanger Steve Evans zorgt samen met de bijzonder getalenteerde bandleden voor een waardig eerbetoon. Deze 12-koppige Britse rock-‘n-rollband oogst wereldwijd succes en hun ‘Bowie Live’-show doet ook in Oostende hun reputatie alle eer aan. De topartiesten brengen alle grote hits van ‘Let’s Dance’ tot ‘The Jean Genie’ en ‘Starman’.

Oostende

David Bowie stond in 2002 nog op het podium in Oostende voor het Beach Rock Festival. Peter Craeymeersch, directeur Toerisme Oostende en Kursaal Oostende was er bij. “Het was een eer om David Bowie te mogen verwelkomen in Oostende”, zegt Craeymeersch. “Jammer genoeg kunnen we de echte Bowie niet meer welkom heten in het Kursaal, maar Bowie Live is een prachtig eerbetoon aan het talent dat David Bowie was”.