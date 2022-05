Dat is pech hebben. Na weken droog weer valt de eerste regen tijdens Oostende voor Anker, maar het weekend ziet er beter uit

Het was drie jaar uitkijken naar een nieuwe editie van Oostende voor Anker, maar vooralsnog werkt het weer niet helemaal mee. Donderdagmorgen kwam de zon gelukkig nog tevoorschijn, maar vrijdag bleef het de ganse dag bewolkt. In de namiddag hebben mensen de lichte regen getrotseerd en van zodra het terug opklaarde kwamen de bezoekers alsnog langs om de historische schepen te bewonderen. De organisatie is dan ook best tevreden met de opkomst. Tijdens de regenvlagen konden de bezoekers ook terecht in de Anglicaanse kerk in de Langestraat voor de tentoonstelling over de 500ste verjaardag van de wereldexpeditie van Magellaan en Elcano. Je kan hier een unieke collectie zee-, wereldkaarten en artefacten ontdekken. Deze worden uitgeleend door het Spaans Geografisch Instituut. Tijdens de tentoonstelling wordt extra aandacht gegeven aan de Vlamingen die een belangrijk aandeel gehad hebben in de zeetocht. Er is ook nog goed nieuws, voor het weekend wordt droog weer voorspeld.