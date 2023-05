Dansen met prachtig zicht op zee? Dat kan tijdens Elevate in The Rooftop van Kursaal

Een lekker glas bier en een topdag voor mama: onze weekend­tips in Brugge en aan de kust

Heb je nog geen plannen in het weekend van 13 en 14 mei? Of zoek je nog een fijne activiteit in Brugge en aan de kust om de zaterdag of zondag te vullen of eventueel je moeder te verrassen? Dan lijsten wij even enkele weekendtips voor je op. Van Barbara Dex en Günther Neefs tot de Wilde Snuitdag.