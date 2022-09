Danscompagnie 50/fifty gaat terug in de tijd tijdens voorstelling REwind: “Met deze creatie wil ik de mensen laten nadenken over de vraag ‘Was het vroeger beter?’”

De danscompagnie 50/fifty is in september 2018 opgericht door Solange Theys, die zelf al jaren danst. “Ik dans al van mijn 16 jaar en de voorbije vijf jaar was dat vaak in Oostende. Ik wou dus een danscompagnie starten in deze stad waar mensen samen kunnen komen om hun passie voor dansen te delen. De bedoeling was eerst om 50 procent jonge dansers te hebben en 50 procent oudere dansers, maar uiteindelijk is het gegroeid naar een groep van enkel vrouwen van 50-plus. Mannen waren in het begin ook welkom, maar er waren niet veel geïnteresseerden en die vielen dus ook snel weg. Ik heb nu bewust gekozen om enkel vrouwen van 50-plus bij de danscompagnie toe te laten en dat zorgt voor een geweldige sfeer.”

Met dit initiatief wil Solange het dansveld voor Hedendaagse Dans voor 50-plussers in Vlaanderen verbreden en deze gemotiveerde groep dansers een podium en een stem aanbieden. “Het zijn allemaal wat oudere dames en dus hebben ze niet het beeld dat mensen vaak hebben van dansers. Dat maakt deze groep uniek. Onder mijn leiding leer ik ze verschillende technieken zodat ze hun eigen danstaal en identiteit ontwikkelen. Iedere vrouw heeft zijn eigen unieke manier van dansen en dat het maakt het heel mooi. Ze kunnen helemaal zichzelf zijn en het dansen werkt ook therapeutisch voor hen. Ze ontspannen hier echt van.”

REwind

De groep vrouwen van danscompagnie 50/fifty zijn nu volop aan het repeteren voor hun nieuwe voorstelling REwind. “Dit is de tweede voorstelling van de groep met ‘UNsea’ dat de eerste was. Die hebben we vier keer mogen doen. Nu werd het tijd voor iets anders en kwam ik met het idee van REwind”, vertelt Solange. “In het stuk, die zich achterstevoren afspeelt en begint met de dood om met hoop te eindigen, stellen we de vraag ‘Was het vroeger beter?’. Veel mensen vragen zich dat af en sommigen geloven dat ook echt. Maar is dat echt zo? Er is nu bijvoorbeeld een economische oorlog bezig, maar vroeger was er ook oorlog. Ik wil met de voorstelling de mensen een beetje shockeren en confronteren. De vraag of het vroeger beter was moet weerspiegeld worden naar het publiek zodat ze erover nadenken.”

Op 8 oktober zal de groep de voorstelling REwind voor de eerste keer voor een publiek tonen in de zaal de Kleine Post in CC De Grote Post. “Normaal ging dat vorig jaar gebeuren, maar door corona hebben we het toen moeten verplaatsen naar dit jaar”, zegt Solange. “Ik ben heel blij dat het publiek het eindelijk te zien zal krijgen. Bij onze vorige voorstelling ‘UNsea’ kregen mensen tranen in de ogen en ik hoop dat dit opnieuw zo zal zijn. Ik hoop dat de boodschap zal overkomen bij de mensen.”

Voorstelling op locatie

Hoewel ze volop bezig zijn met ‘REwind’, is Solange al aan het denken aan een volgende voorstelling. “Ik zou heel graag een stuk maken over oorlog en het dan doen op locatie, zoals bijvoorbeeld een oorlogssite tussen de loopgraven. Het provinciedomein Raversyde zou ook een perfecte plek zijn hiervoor. Het is voorlopig nog een droom, maar hopelijk zal het lukken om het realiteit te maken.”

‘REwind’ vindt plaats op zondag 8 oktober om 20 uur in de zaal Kleine Post in CC De Grote Post. Tickets kosten 13,5 euro en zijn beschikbaar op de website van De Grote Post. Meer info over de danscompagnie 50/fifty kun je terugvinden op 50fiftydance.be.

Nog wat foto’s van de repetitie:

