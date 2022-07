Dankzij Joyce (41) kan iederéén van Theater aan Zee genieten: “Het is lief als mensen willen helpen, maar perfect toegankelijke locaties zijn nóg beter”

OostendeTheater aan Zee helpt dit jaar meer dan ooit mensen met een beperking, en dat komt allemaal door de inzet van Joyce Vuylsteke (41). Vorig jaar was ze al vrijwilliger op TAZ, en dit jaar bood ze spontaan aan om de toegankelijkheid er onder de loep te nemen. Dankzij kleine aanpassingen van Joyce, die zelf slechtziend is, staat het festival voor iedereen open, zonder drempels. “Er heerst hier een open mentaliteit, al kan het altijd nog beter.”

Theater aan Zee, dat woensdag van start gaat, staat er al enkele jaren om bekend om mensen met een beperking zoveel mogelijk bij te staan. Onder meer de vrijwilligers zijn enorm behulpzaam. Dankzij de aanpak van Joyce Vuylsteke wordt er dit jaar nog extra op ingezet. “Er was al veel voorzien, maar er werd niet echt over gecommuniceerd. Ik kom al sinds mijn 23 jaar naar het festival en sinds vorig jaar werk ik mee als vrijwilliger. Dit jaar heb ik me aangeboden om nog verder aan de slag te gaan met die toegankelijkheid. Het team was eigenlijk meteen enthousiast”, vertelt Joyce, die in Gent woont, maar tijdens het festival in Oostende verblijft.

Quote Nog al te vaak wordt er te betutte­lend met mensen met een beperking omgegaan. Dat is natuurlijk niet altijd het geval, maar het kan handig zijn om die tips op voorhand mee te geven Joyce Vuylsteke

Ze is het aanspreekpunt voor alles wat met het thema te maken heeft. “We zijn begonnen met een aparte rubriek op de website met informatie rond toegankelijkheid. Daarnaast is er ook een infolijn. Die is volledig nieuw. Stel dat je een ticket wil kopen, maar je bent niet zeker of die voorstelling toegankelijk is, dan kan je hiernaartoe bellen. We hebben van elke locatie een prospectie gedaan. Als er een vraag binnenkomt, dan bekijken we wat er mogelijk is en wat er nog aan kan gedaan worden als een locatie niet toegankelijk zou zijn. We hebben sowieso gezorgd voor hellende vlakken, rolstoeltoegankelijke toiletten en comfortabele zit- of staanplaatsen. Dat geldt zowel voor rolstoelgebruikers, slechtzienden als blinde mensen en dove of slechthorende mensen. Ik ben ook van 10 tot 21 uur beschikbaar om alle vragen te beantwoorden.”

Vorming

De medewerkers hebben ook vorming gekregen van Joyce met de ‘do’s en don’ts’ in de omgang met mensen met een beperking om het vlotter te laten verlopen. “Spreek bijvoorbeeld altijd de persoon in kwestie aan en niet de begeleider. Nog al te vaak wordt er te betuttelend met mensen met een beperking omgegaan. Dat is natuurlijk niet altijd het geval, maar het kan handig zijn om die tips op voorhand mee te geven. Het zorgt voor een gewaarwording en een reflex om het meteen op een goede manier aan te pakken.”

Café Koer

Daarnaast werden nog enkele aanpassingen doorgevoerd in café Koer. “Zo hebben we gezorgd voor een verlaagd stuk aan de bars en infobalie voor rolstoelgebruikers. Er zijn blindengeleidestroken voorzien doorheen café Koer. TAZ heeft alle werken zelf gefinancierd en gemaakt. Het team stond daar meteen achter. Er is hier echt een open en inclusieve mentaliteit. We zullen de maatregelen nadien evalueren en nog verder op punt zetten.”

Zonder veel gedoe

Joyce wil graag een expertisebureau oprichten en zo in de toekomst ook andere organisaties begeleiden om de toegankelijkheid te verhogen. “Het gaat het niet om mij of mijn persoonlijke visuele beperking, maar ik wil een basistoegankelijkheid en vooral een basismentaliteit creëren. Veel mensen zijn bereidwillig om te helpen, maar vaak ontbreken kleine details om het volledig toegankelijk te maken. Veel mensen met een beperking willen gewoon zelfstandig en zonder veel gedoe deelnemen aan de maatschappij. Het is lief als mensen willen helpen, maar het zou nog beter zijn als ze helemaal geen extra begeleiding nodig zouden hebben, omdat de infrastructuur aangepast is.”

Heb je zelf een vraag? De toegankelijkheid-lijn is bereikbaar op het nummer 0489/93.49.78 of je kan mailen naar joyce.v@tartart.be.

