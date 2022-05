Daikin verdubbelt opnieuw productiecapaciteit warmtepompen

Zowel in België als in Europa wordt de aankoop van een warmtepomp gepromoot als een koolstofneutrale verwarmingstechnologie. Die stimulans is ook voelbaar bij producent Daikin. De grootste werkgever in de regio van Oostende start daarom een nieuwe productielijn waarmee Daikin zijn Belgische productiecapaciteit voor warmtepompen meer dan verdubbelt tegen de zomer van 2023. Dezelfde productiesite kondigde al aan dat ze haar capaciteit had verdubbeld met de inhuldiging van een andere nieuwe productielijn voor warmtepompen in april. Deze twee nieuwe lijnen vertegenwoordigen een totale investering van 23 miljoen euro. “Deze nieuwe investering benadrukt ons engagement ten opzichte van Oostende en Vlaanderen als een belangrijke productiesite voor Daikin Europe”, zegt Wim De Schacht, Vice President van Daikin Europe. “Dit alles maakt deel uit van ons ambitieuze Fusion 25-plan, dat we vorig jaar hebben onthuld. Daikin Europe investeert 840 miljoen euro tegen 2025 en creëert zo meer dan 4.000 nieuwe banen in Europa.”