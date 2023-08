D-GLAS breidt uit aan bedrijventerrein Kromme Elleboog

Werknemers leggen valse papieren voor bij controleac­tie in horecaza­ken

Tijdens een geplande controle in een handelszaak op de Zeedijk in Oostende zijn woensdag twee werknemers met valse identiteitsdocumenten betrapt. Ook elders in drie andere vestigingen van dezelfde vennootschap werden vijf werknemers in dezelfde omstandigheden aangetroffen.