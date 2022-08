Cultuurcafé breidt uit met eigen traiteurszaak: “Lorre is een mooie aanvulling voor onze catering”

Het Cultuurcafé van cultuurcentrum De Grote Post kreeg in 2014 een nieuwe bloeiende invulling dankzij Laurence en David. De zaak werd immens populair en is ondertussen een vaste waarde in het culturele hart van Oostende. In de zomer komt er ook telkens de Panoramabar bij op het terras boven in het cultuurcentrum en de uitbaters verzorgen zowel in De Grote Post als daarbuiten cateringopdrachten. Ze hebben daarvoor ondertussen al een team van vijftig tot zestig mensen, waarvan 25 voltijds.