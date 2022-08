Cultuurcafé breidt uit met eigen traiteurszaak ‘Lorre’. “Een mooie aanvulling voor onze catering”

Het Cultuurcafé van cultuurcentrum De Grote Post kreeg in 2014 een nieuwe bloeiende invulling door Laurence en David. De zaak werd immens populair en is ondertussen een vaste waard in het culturele hart van Oostende. In de zomer komt er ook telkens de Panoramabar bij op het terras boven in het cultuurcentrum en de uitbaters verzorgen zowel in De Grote Post als daarbuiten cateringopdrachten. Ze hebben daarvoor ondertussen al een team van 50 tot 60 mensen, waarvan 25 voltijds. Traiteurszaak Lorre is een nieuwe aanwinst binnen het geheel. “Lorre is een verlengde van de catering die we al deden. We verzorgen zowel trouwfeesten als babyborrels maar ook schotels voor pakweg 6 personen. Tot nu toe werd dit allemaal verwerkt in de keuken van De Grote Post, maar dat bracht veel extra werk met zich mee en was op den duur omslachtig. We hebben daarom besloten om dit extern te doen. Toen de slager recht over het gebouw vrij kwam hebben we besloten om die kans te nemen en het pand te huren. Mensen kunnen nu alle gerechten rechtstreeks komen kopen in deze winkel. Het is een verlengde van de keuken in het Cultuurcafé zelf. We serveren wereldgerechten maar lokaal geselecteerd”, licht Laurence toe.