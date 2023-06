Crash bij kerstmarkt had véél erger kunnen aflopen... Winkeldieven krijgen 2 jaar cel na politieachtervolging

Oostende voert rookverbod in op speelplei­nen

In het kader van het charter ‘Generatie Rookvrij’ voert Stad Oostende nu ook een algemeen rookverbod in op speelpleinen. Het gaat om een 70-tal locaties in totaal. De stad wil er zo mee voor zorgen dat kinderen kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving.