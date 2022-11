Controle van politie zet discussie over dierenasiel op scherp: “Als het zo verdergaat, kunnen we geen honden meer opvangen”

oudenburg Flitscij­fers dalen in Oudenburg

89 procent van de autobestuurders houdt zich aan de correcte snelheid in Oudenburg. Dat blijkt uit de cijfers van de flitscontroles die uitgevoerd werden door lokale politie Kouter tussen januari en oktober. Dat is een kleine verbetering in vergelijking met vorig jaar. “Er werd even veel geflitst als vorig jaar, maar we zien dat meer mensen zich aan de snelheid houden. Dat is een positieve trend”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

