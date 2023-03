Compagnons zoekt Oostendse buddy’s: “Het is verrijkend om met nieuwkomers samen de stad te ontdekken”

Stad Oostende wil mensen verbinden. Met het project ‘Compagnons’ koppelt ze sinds 2016 nieuwkomers in Oostende aan buddy’s die hen wegwijs helpen te maken in de stad. De buddywerking was oorspronkelijk een samenwerking maar is vanaf nu volledig in handen van de Federatie van Mondiale en Democratische Organisaties (FMDO) én breidt daardoor uit. “Zo zullen we op jaarbasis minstens vijftig duo’s kunnen koppelen", zegt projectmedewerker Marina Pak.

Het project Compagnons zoekt een fijne match tussen een buddy en een nieuwkomer op basis van gedeelde interesses. De buddy’s helpen nieuwkomers hun weg te vinden in de stad zodat ze een netwerk kunnen uitbouwen en kennis kunnen maken met het reilen en zeilen in hun nieuwe thuisstad. Het principe van Compagnons is eenvoudig. Buddy en nieuwkomer spreken in een periode van zes maanden, twee keer per maand af voor vrijetijdsactiviteiten. Daarnaast organiseert FMDO regelmatig groepsactiviteiten zoals een quiz- of spelletjesavond, bowling, picknick of een stadsspel.

Voldoening

Compagnons is sinds 2016 actief in Oostende en koppelde intussen ruim tweehonderd duo’s aan elkaar. Eén van die buddy’s is Rebecca. “In de COVID-19-periode startte ik met vrijwilligerswerk. Ik krijg er voldoening van en ik ben gepassioneerd door taal. Op die manier ontdekte ik het project Compagnons”, vertelt ze. “Ik leer hier veel uit en het is verrijkend als leerkracht om de andere kant van het verhaal te zien. Vooral vanuit het standpunt van de ouders die het Nederlands nog niet volledig onder de knie hebben. Wie twijfelt om zich voor Compagnons te engageren: niet nodig, zeker doen!”

Ook de nieuwkomers zijn heel blij met de werking en zien er de voordelen in, zo ook Ammar. “Om de nieuwe taal en cultuur te leren kennen, ben je bij Compagnons aan het juiste adres. Je hoeft niet te twijfelen om deel te nemen. De vrijwilligers (buddy’s) zijn vriendelijke mensen die een stukje van hun tijd besteden aan nieuwkomers, wat goed is voor Oostende en onze maatschappij. Het doet is om zo veel mogelijk nieuwkomers wegwijs te maken in het land en deze stad. Ik ben daar heel erg dankbaar voor.”

“Werken met buddy’s is voor heel wat mensen, niet alleen voor nieuwkomers, een beproefde methode om makkelijker toegang te krijgen tot het (sociaal) leven in onze stad”, zegt schepen van Mens & Milieu Silke Beirens (Groen). “Door op pad te gaan met een buddy openen er zich deuren waar men anders soms lang op moet blijven kloppen. Je wordt opgenomen in een nieuw, vaak informeler, netwerk waardoor je vertrouwen krijgt en sneller vooruit komt. Zo’n buddywerking levert warme contacten op in een vaak uitdagende periode.”

Volledig in handen van FMDO

Het buddyproject was oorspronkelijk een samenwerking tussen FMDO en Stad Oostende. Om het project vlotter en efficiënter te laten verlopen, werd recent de volledige werking overgenomen door FMDO. De gemeenteraad keurde het budget goed voor de overname en de verruiming van de werking van Compagnons. Die financiële uitbreiding is mede mogelijk door steun van de Vlaamse Overheid.

“De sterkte van dit project bestaat eruit dat we nieuwe vriendschappen creëren, het netwerk van heel wat mensen uitbreiden en voor een stuk eenzaamheid tegengaan. We stellen verbinding centraal en er is individuele opvolging. Compagnons draagt met andere woorden positief bij aan deze diverse stad waar elk verhaal telt”, vertelt projectmedewerker Marina Pak. “Door de verruiming van de werking kunnen we op jaarlijkse basis minimaal vijftig ‘buddy-nieuwkomer’-duo’s koppelen. Er werd dan ook een oproep gedaan in het Stadsmagazine van april om nieuwe buddy’s te zoeken.”

Oostendenaars die graag een buddy willen zijn, nieuwkomers die op zoek zijn naar een buddy of organisaties die graag mee willen werken aan het project kunnen Marina Pak of Sara Bouchier contacteren voor meer informatie via marina@fmdo.be of 0497 49 46 35 en sara@fmdo.be of 0499 71 38 62.

