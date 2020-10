Communiefeesten grootste besmettingshaard voor corona in Oostende

OostendeIn Oostende waren er de afgelopen week 288 coronabesmettingen: een stijging van meer dan 48 procent in vergelijking met de week voordien. 44 van die 288 Covid-patiënten zijn 65-plussers. “Maar de grootste besmettingshaard in Oostende tijdens de afgelopen periode kwam voort uit de organisatie van communiefeesten”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

In de Oostendse ziekenhuizen, AZ Damiaan en Campus Serruys van AZ Sint-Jan, liggen momenteel 34 patiënten die besmet zijn met Covid-19, van wie 8 opgenomen zijn op intensieve zorgen. In de Oostendse woonzorgcentra zijn op dit moment 13 personeelsleden en 14 bewoners besmet met het coronavirus, van wie 10 bewoners in één woonzorgcentrum. Voor de woonzorgcentra van stad Oostende zelf (Alphonse Lacourt en de Boarebreker) gaat het om 2 personeelsleden en voorlopig geen bewoners.

Quote Ongeveer de helft van alle testen die vorige week in het coronatest­cen­trum werden afgenomen, gaven een positief resultaat Bart Tommelein, burgemeester van Oostende

De ‘cumulatieve incidentie’, het aantal coronabesmettingen de afgelopen week per 100.000 inwoners, bedraagt voor Oostende momenteel 402. Dit getal wordt vooral gebruikt om steden en gemeenten met elkaar te vergelijken. Het is in Oostende opnieuw sterk gestegen in vergelijking met vorige week. “Ongeveer de helft van alle testen die vorige week in het coronatestcentrum werden afgenomen, gaven een positief resultaat. Veel van de besmettingen zijn te linken aan contacten in gezins- en familieverband. De grootste besmettingshaard in Oostende tijdens de afgelopen periode kwam voort uit de organisatie van communiefeesten”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Belronde naar alle 80-plussers

De jongste week ziet stad Oostende dat het aantal oproepen naar de Sociale Noodlijn opnieuw gestegen is. De Sociale Noodlijn is er voor mensen met een beperkt netwerk die zich in een sociale noodsituatie bevinden, voor wie worstelt met zorgen of nood heeft aan een babbel in deze coronaperiode. De Sociale Noodlijn is elke dag (ook in het weekend) gratis bereikbaar via 0800/1.8400 (keuze 3) of via socialenoodlijn@oostende.be.

Daarnaast is de stad ook opnieuw gestart met een belronde naar alle 80-plussers in Oostende. Medewerkers van de ontmoetingscentra proberen via die telefoontjes sociaal isolement te vermijden. Ook andere hulpverleners binnen stad Oostende contacteren hun gekende cliënten om signalen van eventuele problemen tijdig op te vangen.