Comedians treden op in Oostendse cafés. “Een boost voor lokaal talent én de horeca”

OostendeOp 9 november organiseert het Economisch Huis Oostende samen met de Oostendse horeca een comedyavond in zes cafés in de Oostendse uitgaansbuurt. Met deze ‘ Café Comedy’ worden niet enkel de lokale cafés ondersteund maar krijgen ook lokale talenten de kans om op te treden.

In de cafés On Stage, Bar des Amis, Filips Place, Manuscript, Pura Vida en de Hemingway staan op 9 november comedyoptredens gepland. “We willen de café-uitbaters in de uitgaansbuurt steunen, gezien het geen gemakkelijke tijden zijn. Door zo’n comedyavond voor en samen met hen te organiseren, en dit op een woensdagavond, willen we meer mensen kennis laten maken met de unieke, lokale cafés in Oostende en van een gewone dag een plezante beleving maken waarvoor de mensen extra naar de uitgangsbuurt kunnen afzakken”, zegt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn.

Boost

Dimitri Vierstraete zaakvoerder van Comedy Oostende: “Sinds de oprichting van Comedy Oostende zo’n twee jaar geleden, in volle coronacrisis, was het de bedoeling om comedy toegankelijk te maken voor iedereen in Oostende. Dit door een gevarieerd aanbod waarin zowel bekendere namen als lokaal talent de kans krijgen zich tijdens opleidingen en optredens te ontplooien. Dit initiatief van het Economisch Huis Oostende en de horeca Oostende toont dat er wel degelijk nood en vraag is naar een goed uitgebouwde Comedy scène in onze stad.” Mohsin Abbas is één van de headliners van deze comedyavond. “Als Oostendse comedian kan ik zo’n initiatieven enkel maar toejuichen. Het Oostends publiek laten kennismaken met lokale talenten kan een boost geven aan de comedy scène in de regio.”

Piv Huvluv

Er is een gevarieerd programma waarin vooral ervaren comedians zullen optreden, maar daarnaast krijgt er ook telkens één nieuwe comedian de kans om zijn set te testen voor een groter publiek. Zo wordt kwaliteit gegarandeerd, maar worden tegelijkertijd ook nieuwe comedians ondersteund om hun weg te vinden binnen de comedy-wereld, waaronder Kjen Descheemaker, Jean Decoster, Claude Willaert, Jan Bart De Meulenaere, Gijs Droogenbroodt, Krist, Kluysse, Kevin Pottier, Maarten D’Haene, Jonathan Scheurmans, Hans Cools, Jeremy Baltii en Punchline. Iedereen heeft een link met Oostende. De headliners zijn Piv Huvluv, Mohsin en Impr”o”mer, het improgezelschap dat vanuit de lessenreeksen van Comedy Oostende geboren is.

Er wordt gewerkt met twee loops van telkens drie cafés. In drie cafés gaat er om 19 uur een line-up van start en in drie andere cafés start om 21 uur de line-up opnieuw met eventuele lichte aanpassingen.Mensen die er zeker bij willen zijn, worden aangeraden mooi op tijd hun plaatsje in één van de cafés in te nemen, want vol is vol.

