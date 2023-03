Comedians Amelie Albrecht en Dries Heyneman komen voor het eerst naar Kursaal Oostende met solovoorstelling: “Deze zaal stond al langer op mijn bucketlist”

Het Kursaal van Oostende is de grootste theaterzaal in Vlaanderen met 2.000 zitplaatsen. Dit voorjaar zullen zowel Amelie Albrecht als Dries Heyneman hier voor het eerst op het podium staan, elk met hun eigen soloshow.

De sfeer is ontspannen wanneer we Amelie Albrecht en Dries Heyneman ontmoeten in het Kursaal van Oostende. Hoe kan het ook anders, met twee mensen die van humor hun beroep gemaakt hebben. Toch is het voor hen ook spannend om binnenkort een grote zaal als het Kursaal te vullen. Het is namelijk de eerste keer dat ze in zo’n grote theaterzaal staan. Dries kent de streek al iets beter dan Amelie, aangezien hij werd geboren in Blankenberge en opgroeide in Ruddervoorde, voor hij op zijn 18de naar Gent trok. Amelie woont in Dendermonde en kent vooral Nieuwpoort als vakantiebestemming aan de kust. Beide comedians hebben de voorbije jaren alvast een mooie carrière uitgewerkt.

Bucketlist

“Het spreekt voor zich dat hier spelen op je bucketlist staat als artiest”, vertelt Dries, die naast comedian ook acteur is en scenario’s schrijft. “Als je deze zaal vol krijgt, dan streelt dat wel een beetje je ego. Maar toen het idee kwam om hier te spelen, was dat toch wel met een klein hartje.” Het is voor de artiesten dan ook uitkijken naar een show in zo’n grote zaal. “Je kan het een beetje vergelijken met een dieselauto. Het komt misschien allemaal wat trager op gang, maar doordat er zoveel volk in de zaal zit, duurt de lach ook langer. Dat zorgt ervoor dat je precies op een golf zit. Een kleinere zaal is op dat vlak iets fragieler. Iedereen ziet elkaar ook en je bent je bewust van elkaar, terwijl je in zo’n grote zaal misschien iets anoniemer bent”, vertelt Dries.

Zijn show ‘Uit Respect voor de Buren’ is ondertussen al uitverkocht in het Concertgebouw in Brugge. Dit zijn de allerlaatste shows van zijn theatertour en onmiddellijk ook de laatste kans om hem aan het werk te zien in West-Vlaanderen. Daarna trekt Dries zich voor een tijdje terug om aan nieuwe projecten te werken. Ten vroegste in 2025 mogen we hem daarna terug in de theaterzalen verwachten met zijn nieuwe show.

Quote Ik kijk er enorm naar uit om te mogen optreden in de Koningin der Badsteden. Het was een doel dat ik eindelijk kan afvinken Amelie Albrecht

De komst naar Oostende is ook voor Amelie Albrecht een primeur. Na haar overwinning in de Humo’s Comedy Cup in 2018, haar deelname aan De Slimste Mens ter Wereld en haar redactiewerk bij het tv-praatprogramma De Ideale Wereld gaat ze sinds eind 2021 op tournee door Vlaanderen met haar debuutvoorstelling ‘Zwaar Leven’. Een pure stand-up comedy show, met een gezonde dosis j-m’en-foutisme en zelfrelativering over hoe zwaar het leven wel niet kan zijn. Thema’s die de revue passeren gaan van personal trainers tot vrijgezellenfeestjes.

Amelie stond eerder al in een uitverkocht Capitole in Gent, dat plaats biedt aan 1.600 personen. Nu wacht dus het Kursaal. Haar optreden in Oostende is meteen ook de voorlaatste show van haar comedyvoorstelling ‘Zwaar Leven’, en de laatste kans om haar aan het werk te zien in West-Vlaanderen. Alle andere shows in de provincie zijn reeds uitverkocht. “Ik kijk er enorm naar uit om te mogen optreden in de Koningin der Badsteden. Het Kursaal stond ongetwijfeld op mijn bucketlist, en dat doel kan ik nu eindelijk afvinken.”

Het is wel nog even aftellen voor de twee aan de kust te zien zijn. Geïnteresseerden markeren alvast best vrijdag 26 mei voor Amelie Albrecht en vrijdag 16 juni voor Dries Heyneman in de agenda. Tickets en info via www.comedyshows.be.

