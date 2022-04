Code in plaats van naam op graf als mensen nog leven: “Sommige mensen vinden het te confronterend"

oostende Streetart­kun­ste­na­res Maya verwerkt Oekraïense roots in haar werk in Oostende. “Het is verschrik­ke­lijk om te zien wat daar nu aan het gebeuren is”

Maya Hayuk (52) werd geboren in het Amerikaanse Baltimore als dochter van Oekraïense ouders. Ze studeerde een tijdlang aan de universiteit van Odessa en bezocht het land doorheen de jaren regelmatig. Het breekt haar hart om te zien hoe de mensen daar het slachtoffer zijn van de oorlog. Voor haar kunstwerk voor The Crystal Ship in Oostende koos ze daarom voor de kleuren blauw en geel, de kleuren van de Oekraïense vlag. Voor het overige stort ze zich zo veel mogelijk op haar werk. “Ik heb levendige nachtmerries over de situatie in het land.”

6 april