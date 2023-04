Cinemabezoeker ergert zich aan te luide buren en breekt vinger van slachtoffer: "Ze waren storend met hun telefoon bezig"

‘Swingers’ staan terecht voor aanranding van kennis die op bezoek kwam: “Hij loopt thuis wel vaker naakt rond”

Een 50-jarige Oostendenaar en zijn 33-jarige partner ontkenden maandag in de Brugse rechtbank dat ze een kennis aanrandden toen die op bezoek kwam. P.W. gaf toe dat hij naakt in de zetel zat, maar van het betasten van de vrouw was volgens hem geen sprake.