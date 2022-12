Christinastraat is nog niet klaar maar met extra aankleding vinden klanten hopelijk toch hun weg naar de handelaars tijdens eindejaarsperiode

De handelaars worden in de komende weken extra in de kijker geplaatst via een marketingcampagne en wordt er nagedacht over extra koopacties. Omdat de werken momenteel stil liggen tijdens de vakantie werd ook voor extra aankleding gezorgd in de werfzone in de Christinastraat. Zo werden spandoeken opgehangen rond de zwaarst getroffen zone en enkele werfinstallaties en is er nog kerstverlichting opgehangen op het kruispunt met de Witte nonnenstraat. Chris Scalpicchia is volop bezig met het ophangen van versiering voor zijn eigen zaak. Hij was drie maanden gesloten door de werken en de gasexplosie. “We organiseren een feestelijke opening met flashtattoos, mosselen en glühwein. Ik ben blij dat we terug kunnen openen. Ik wil niet stil blijven zitten. We hebben ook weinig andere keuze. Ik heb twee mensen die al drie maanden thuis zitten", zegt Chris. Hij ziet nog weinig passage, zeker omdat de zone van de ontploffing nog volledig afgezet is naast zijn zaak. “Mijn klanten kunnen ons nu wel goed bereiken en we zullen nog een bord plaatsen op het kruispunt om volk te lokken." Hij is tevreden over de inspanningen van de stad. “Ik weet dat niet iedereen er in de straat zo over denkt, maar ik heb gezien dat ze in de laatste twee dagen voor de vakantie echt wel doorgewerkt hebben om het in orde te brengen. Het is zeker een verbetering in vergelijking met voordien.”