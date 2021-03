Chemisch lek bij afvalverwerkingsbedrijf: gevaar inmiddels geweken

Volgens Chris van der Ree, Chief Technology Officer van Renasci, liep het fout bij het vullen van een installatie in opstart. “Er werd thermische olie in de installatie gegoten maar er was een blokkade ontstaan. Op die manier is zo’n 150 liter van die thermische olie, aan 170 graden, vrijgekomen. Dankzij het kordate ingrijpen van de operatoren bleef het lek binnen de perken. Het merendeel belandde gelukkig in een container. De rest ontsnapte in gasvorm en nog een liquide deel belandde bij onze buren", aldus Chris van der Ree. Verschillende werknemers kregen irritatie aan de ogen en werden ter plaatse verzorgd, maar niemand moest naar het ziekenhuis. De brandweer werd massaal opgeroepen.