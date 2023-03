Charles (77) raakte zelf zwaar verbrand bij brand in chemiebedrijf Proviron, en waarschuwt kinderen nu voor de gevaren

Charles Noulet vertelde maandag voor een klas van het zesde leerjaar in GO! basisschool De Morootjes over de brandwonden die hij opliep in 2007, toen een kortsluiting in chemiebedrijf Proviron een explosie veroorzaakte. Luid praten gaat hem niet goed af en lang stappen is moeilijk door de gevolgen van het ongeval, maar hij ziet het als zijn missie om kinderen te waarschuwen voor de gevaren van vuur. “Te veel kinderen raken nog verbrand, met vreselijke gevolgen voor de rest van hun leven”, vertelt Charles.

Op 18 juni 2007 was Charles Noulet aan de slag in chemiebedrijf Proviron in Oostende. “Ons werk zat er eigenlijk op die dag. Ik had met mijn collega’s twee nieuwe transformatoren van 11.000 volt geplaatst. Er was echter een probleem met de aarding waardoor er een kortsluiting ontstond die een explosie veroorzaakte. Hierbij kwam energie vrij die volgens berekeningen liefst 8.000 graden warm was.” Charles’ lichaam was voor 58 procent verbrand, hij verkeerde een tijdlang in levensgevaar en werd 8 weken in kunstmatige coma gehouden. “Mijn ledematen waren er heel erg aan toe. Ik heb drie maanden in het brandwondencentrum doorgebracht in een steriele ruimte. Daarna moest ik alles opnieuw leren en verbleef ik nog zes maanden in het UZ in Gent. Ik heb nog anderhalf jaar met een drukpak moeten rondlopen.”

Levenslange gevolgen

Zestien jaar later draagt Charles nog altijd de gevolgen van die bewuste dag. “Ik kan mijn handen niet sluiten, en ik heb kinesitherapie nodig om mijn benen in beweging te houden. Ik mag niet in de brandende zon en ik kan niet zo ver meer wandelen. Op dit moment gaat het wel relatief goed met mij. Ik heb vorig jaar darmkanker gehad, maar ik ben geopereerd en voel me nu goed.”

Volledig scherm Charles Noulet in het brandwondencentrum, twee maanden na het ongeval. Toen kon hij voor de eerste keer weer zitten © Bart Boterman

Sensibiliseren

Hij wil graag tonen wat de gevolgen kunnen zijn van brandwonden. “Ik heb eerder ook al eens gedaan een les gegeven, en ik merkte dat de kinderen heel interessante vragen hadden. Ik ben op het idee van de lessen gekomen toen ik zag hoeveel mensen en kinderen brandwonden oplopen. Ik vind persoonlijk dat er weinig gesensibiliseerd wordt over de risico’s die gevaarlijke situaties met zich kunnen meedragen. En als er iémand is die de kinderen iets kan bijleren over dit onderwerp, dan ben ik het wel. Ik heb het zelf allemaal meegemaakt. Ik waarschuw hen dat ze voorzichtig moeten zijn rond bijvoorbeeld frietketels of bommetjes. Als zoiets begint te branden in hun broekzak, kan dat zeer ernstige gevolgen hebben.”

Volledig scherm Charles Noulet vertelt over zijn brandwonden aan leerlingen uit het zesde leerjaar © LBB

In oktober was er een gasexplosie in Oostende met twee zwaargewonden. “Op zo’n moment speelt de film zich weer helemaal af in mijn hoofd. Ik was bij bewustzijn na het ongeval tot ik in de Seaking (reddingshelikopter, red.) was. Mijn huid was zo erg verbrand dat ik er niets van voelde. Het was alsof er niets gebeurd was, maar toen zag mijn vrouw dat mijn vel gewoon loskwam.”

