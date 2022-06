Celstraf met uitstel voor verkrachting van dronken meisje

Everberg

De vriendinnen van het slachtoffer verklaarden dat ze die avond had geknuffeld met Mohammed E. (20). Ze zou echter spijt hebben gekregen omdat ze nog verliefd was op H. Tijdens haar verhoor bij de politie vertelde het meisje zelf dat ze was wakker geworden in bad met wat pijn aan haar geslachtsdeel. Jim H. ontkende de verkrachting. Hij verklaarde dat hij z'n vrienden had leren kennen in de gesloten jeugdinstelling van Everberg. Ze hadden samen met het slachtoffer wodka gedronken en cannabis gerookt. H. vertelde dat z’n ex orale seks had gehad met Mohammed E., maar ook die laatste ontkende dat met klem.