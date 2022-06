Cel Vermiste Personen rondt zoekactie naar de al 21 jaar vermiste Ringo (25) af: “Van corona gebruikgemaakt om cold cases opnieuw te bekijken, helaas zonder resultaat in dit geval”

Speurders haalden er emmers met steengruis buiten. En ze reden af en aan met kruiwagens. Er werd dan ook heel grondig gezocht in het appartement op het Professor Mac Leodplein in Oostende. Het is namelijk de plek waar Ringo Deman (25) woonde op het moment dat hij verdween. “Het is de plaats waar hij met zekerheid het laatst werd gezien”, duidt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen de actie. “We willen alle poortjes sluiten en zo’n zoekactie in het appartement was in de loop der jaren nog niet gebeurd, althans niet op deze manier.”