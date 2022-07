Casino is horecazaak rijker met Brassi Grand Café: “We willen met deze brasserie een stukje Parijs en Nice naar Oostende brengen”

OostendeNaast het restaurant en het terras op de zeedijk, kan je nu in het casino ook bij Brassi Grand Café terecht. De brasserie opende de deuren in het pand waar vroeger Agua del Mar gevestigd was. “We hopen om met deze zaak een nieuwe culinaire plek te creëren in Oostende”, zegt chef-kok Diego De Baets.

Een paar jaar geleden sloten de zaken Agua del Mer en Ostend Queen de deuren en sindsdien bleef het gebouw leeg staan. Daar is nu verandering in gekomen: eigenaar Jurgen De Munck blaast het pand nieuw leven in met Brassi Grand Café. “De brasserie is toegankelijker dan het restaurant en is voor iedereen bedoeld. De helft van het menu is overgenomen van het restaurant, de andere helft zijn nieuwe gerechten die chef-kok Diego De Baets heeft samengesteld”, vertelt De Munck. “Ik heb bewust voor hem gekozen als kok. Hij heeft al veel ervaring en maakt gerechten van topkwaliteit. Ik was dus heel blij wanneer hij toestemde om hier aan de slag te gaan.”

Diego De Baets zelf is ook heel blij dat hij mee in het verhaal is gestapt. “Het is een prachtige locatie om een horecazaak te openen. Je kan hier eten met zicht op zee, het zou dus jammer zijn als het nog leeg zou blijven staan. Ik ben Jurgen dan ook heel dankbaar dat hij voor mij gekozen heeft. Het is een mooie kans die ik gekregen heb. Ik wil er dan ook een topbrasserie van maken.”

Volledig scherm Een blik op het interieur van de nieuwe horecazaak in het casino van Oostende. © Emelyne Six

Franse stijl

De brasserie is heel gezellig en geeft je het gevoel in Frankrijk te zitten. “We hebben bewust gekozen om de zaak een Franse stijl te geven. We willen een stukje Parijs en Nice naar Oostende brengen”, zegt De Baets. “We hebben het binnen zo gezellig mogelijk gemaakt zodat de mensen ook in de winter kunnen genieten van onze gerechten. We zijn immers van plan om heel het jaar door open te blijven. Voorlopig zijn we zelfs zeven dagen op zeven open.”

Quote Er komt nog een ander nieuw gastrono­misch restaurant in het casino, en ook daar zal ik kok van dienst zijn. Met dat nieuw restaurant wil ik naar het hoogste niveau geraken Diego De Baets

Volledig scherm Een paar voorgerechten dat je kan eten bij Brassi Grand Café. © Emelyne Six

Nieuw gastronomisch restaurant

Naast de brasserie, komt er nog een ander nieuw gastronomisch restaurant in het casino. “Daar zal ik ook de kok van dienst zijn”, aldus De Baets. “Met dat nieuw restaurant wil ik naar het hoogste niveau geraken. Het plan is dan ook om in de toekomst een Michelinster te kunnen krijgen, want het is jammer dat Oostende er geen heeft. We hopen het restaurant in december te kunnen openen. Ik kijk daar al heel erg naar uit, maar nu wil ik vooral focussen op de brasserie.”

Finalist Eerste kok van België

Diego De Baets is intussen ook opnieuw finalist voor de titel van ‘Eerste kok van België’ en dit voor het vierde jaar op rij. De finale van deze wedstrijd vindt plaats op zondag 20 november in Flanders Expo. Het wordt georganiseerd door Club Prosper Montagné en is op basis van de Wet van 13 mei 2009 erkend door de Minister van Middenstand als meesterschapswedstrijd. Hij hoopt dit jaar eindelijk te kunnen winnen. “Het is elke keer net niet geweest, dus hopelijk kan ik dit jaar toch eens winnen. Het zou dan mooi meegenomen zijn voor de opening van het nieuw gastronomisch restaurant die er nog komt in december. We zullen er volop voor trainen, want het menu dat we zullen doen tijdens de finale is van hoog niveau.”

Brassi Grand Café is te vinden op de zeedijk in het casino van Oostende. Het is zeven dagen op zeven open van 12 tot 21.30 uur. Een tafel boeken kan via brassi.be.

Volledig scherm Je kan zowel binnen als buiten op het terras eten met zicht op zee. © Emelyne Six

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.